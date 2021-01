07.01.2021, 10:02 Uhr

Eine Tote und hoher Sachschaden nach Wohnhausbrand in Wunsiedel

In einem Wohnhaus in einem Wunsiedler Ortsteil ist in der Nacht ein Feuer ausgebrochen. Nachdem eine Frau zwischenzeitlich vermisst worden war, steht nun fest: Die 63-Jährige ist bei dem Brand auf dem Dreiseithof ums Leben gekommen.