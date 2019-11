Eine Tote bei Zimmerbrand in Hersbruck: Ursache noch unklar

Am Sonntagnachmittag ist in einem Zimmer der betreuten Wohngruppe in der Hersbrucker Innenstadt ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, konnte eine 65-jährige Bewohnerin nur noch tot geborgen werden. Bisher ist die Brandursache noch unklar, erklärte die Polizei auf Nachfrage.

Bewohnerin tot geborgen

Gegen 14.30 Uhr wurde die Einsatzzentrale alarmiert, dass es in der Einrichtung in der Hersbrucker Gartenstraße brenne. Die angerückten Einsatzkräfte konnten den Brand schnell löschen. Bei den Löscharbeiten fanden die Feuerwehrleute eine leblose Frau.

Nach bisherigen Erkenntnissen war das Feuer in einem Zimmer in der Wohnung der 65-Jährigen im ersten Obergeschoss des Don Bosco Hauses ausgebrochen. Die Feuerwehrleute brachten sie ins Freie. Der alarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Weitere Menschen wurden nicht verletzt.

25 Menschen in betreuten Wohngruppen

Die Feuerwehr räumte das Gebäude und brachte 16 Personen in Sicherheit. In der Einrichtung leben laut Polizei 25 Menschen in betreuten Wohngruppen. Zwei Bewohner befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes nicht in dem Heim. Insgesamt wurden 22 Personen vom Rettungsdienst betreut. Für sie wurden entsprechende Übernachtungsmöglichkeiten organisiert.

Wieso das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar, die zuständige Kriminalpolizei Schwabach setzt ihre Ermittlungen heute fort.