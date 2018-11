Eine Stunde kostenloses Parken in Bamberg

In und um die Bamberger Innenstadt ist ab kommenden Samstag das Parken in vier zentralen Parkanlagen der Stadtwerke für die erste Stunde kostenlos. Das Angebot gilt ab Dezember zunächst als Feldversuch für 13 Monate. Erweist sich das Konzept als Erfolg, sollen die rund 1.200 kostenlosen Kurzzeitparkplätze ab 2020 dann auch dauerhaft zu Verfügung stehen. Ziel der "Gratisstunde" ist es, den Verkehr in der Innenstadt zu verringern, so die Stadt.

"Wir wollen die Einkaufsstadt stärken und die Aufenthaltsqualität in der Langen Straße verbessern." Andreas Starke (SPD), Oberbürgermeister Stadt Bamberg

Maximal zwolf Euro am Tag

Angeboten werden die kostenlosen Parkplätze im Parkhaus Zentrum Süd, in der Tiefgarage Luitpoldeck, in der Tiefgarage Zentrum-Nord und auf dem Parkplatz am Alten Hallenbad. Nach der kostenlosen ersten Stunde fallen drei Euro Parkgebühr für die zweite Stunde an. Die dritte und vierte Stunde kosten je zwei Euro und jede weitere einen Euro. Für den ganzen Tag werden so maximal zwölf Euro fällig, so die Stadt.