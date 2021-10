Nur noch wenige Tage: Gartenschau Lindau geht zu Ende

Zum Abschluss soll noch einmal richtig gefeiert werden! Mit dabei sind DJs und der Musikverein Wasserburg. Eine Salsa-Party soll es geben. Danach gehen am Sonntag in Lindau 144 Tage Gartenschau zu Ende.

Mit einem Glas Wein am Bodenseeufer

Mehrere Hunderttausend Menschen haben die Ausstellung besucht und sich daran erfreut, wie sich die Stadt für ihre Besucher herausgeputzt hat. Zehntausende Blumen und Beete, die immer wieder frisch bepflanzt worden sind: All das hat eine herrlich duftende Atmosphäre geschaffen, die zum Verweilen einlud. Zum Beispiel bei einem Glas Wein zum Sonnenuntergang am Bodenseeufer. Dort waren extra Steinstufen gebaut worden, ein Zugang zum Wasser, den es so sonst nicht gibt.

Nach zögerlichen Auftaktwochen kamen immer mehr Besucher

Die Gartenschau in Lindau war im Mai eröffnet worden und das mit noch recht strengen Corona-Regeln. Die Besucher mussten zum Beispiel einen negativen Testnachweis mitbringen. Auch Konzerte durften nicht stattfinden. Deshalb waren die ersten Wochen etwas schleppend angelaufen. Mit den Lockerungen kamen dann immer mehr Gäste. Schließlich ist die Gartenschau um zwei Wochen verlängert worden, auch um die verpassten Konzerte nachholen zu können. Am Ende kamen mehr als 280.000 Besucher. Das ist zwar etwas weniger, als die Veranstalter erhofft hatten. "Dennoch sind wir zufrieden", sagt Gartenschau-Geschäftsführerin Claudia Knoll.

Gartenschau hat städtische Entwicklung vorangebracht

Nach dem Abschluss der Ausstellung am Sonntag soll das Gelände so schnell wie möglich wieder frei zugänglich sein, versprechen die Veranstalter. Dann können zum Beispiel jeder und jede auf den Steinstufen am Bodensee sitzen, die extra für die Ausstellung gebaut worden waren. Ebenfalls neu auf dem Gelände: ein Sportareal mit Skateplatz und ein Spielplatz mit einem großen Kiosk. Insofern trägt die Gartenschau zur städtischen Entwicklung von Lindau bei. Dafür hatte der Freistaat das Projekt auch mit Fördermitteln unterstützt.