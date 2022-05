Eine Region feiert: So war der erste Oberpfalztag

"Der erste Oberpfalztag in Amberg war ein voller Erfolg", sagt Anja Wirth vom Veranstalter Oberpfalz Marketing e.V. und ist sichtlich begeistert. Es seien mehrere hundert Besucher auf das Campusgelände der OTH Amberg-Weiden und in die Amberger Innenstadt gekommen - mehr als der Verein erwartet hätte.

Oberpfalztag soll zeigen, wie facettenreich die Region ist

Am Samstagabend waren schon am Abend Bands aufgetreten. Am Sonntagmorgen würde der "Oberpfalztag" offiziell eröffnet. Mit Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, wissenschaftlichen Mitmachaktionen und einer großen Preisverleihung ließen die Veranstalter die Region mit all ihren Facetten erleb- und genießbar machen.

Hauptattraktion: Further Drache "Tradinno"

Auch Ministerpräsident Markus Söder zeigte sich beim Festakt am Sonntagvormittag beeindruckt. Es sei kein Wunder, so Söder, dass der erste Oberpfalz-Tag in der "heimlichen Hauptstadt der Oberpfalz" stattfinde. Ein gutes Beispiel für die Innovationsfreude und die Schaffenskraft der Oberpfalz sei auch die Hauptattraktion, der Further Drache. Der größte, vierbeinige Schreitroboter der Welt wurde im Landkreis Cham entwickelt. Seit mehr als zehn Jahren ist "Tradinno" beim Further Drachenstich im Einsatz. Er steht im Guinness-Buch der Rekorde.

Viele Mitmach-Stände

An zahlreichen Ständen konnten Besucher beispielsweise mit einer VR-Brille Ausflüge in eine Oberpfälzer Sehenswürdigkeit unternehmen oder die Funktionsweise einer Biogasanlage erforschen. Auch die knapp 20 verschiedenen Gastro-Teams mit Foodtrucks, Anhängern oder Ständen, sowie Auftritte regionaler Bands aus allen Musikrichtungen, des Landestheaters Oberpfalz und des Marionettentheaters Schwandorf mit Puppen aus dem 3D-Drucker, konnten zeigen, was die Region zu bieten hat.

Oberpfalztage sollen alle zwei Jahre stattfinden

Die vom bayerischen Wirtschaftsministerium geförderte und für alle Besucher kostenlose Veranstaltung soll alle zwei Jahre an einem anderen Ort in der Oberpfalz stattfinden. Der Oberpfalztag geht noch bis Sonntag, 15.5., 21 Uhr.