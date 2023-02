Eine Niere zur Silberhochzeit: Organspende unter Eheleuten

Der 14. Februar hat für Julie und Herbert Barthel, einem Ehepaar aus Würzburg, eine doppelte Bedeutung. Zum einen ist heute Valentinstag, zum anderen wird in den USA der sogenannte National Organ Donor Day gefeiert. Der Tag der Organspende, der bei uns in Deutschland erst am 3. Juni ist. Weil Julie ursprünglich aus Texas stammt, richtet sich ihr Blick immer auch in ihre alte Heimat. Ihr Mann Herbert hat ihr im Juli vergangenen Jahres eine Niere gespendet und ihr damit ein Leben ohne Dialysemaschinen ermöglicht. Die beiden verbindet also nicht nur die Liebe, sondern auch eine ganz besondere Geschichte.

Beim Auslandsstudium kennengelernt

Die Geschichte von Julie und Herbert Barthel klingt wie ein modernes Märchen. Die beiden lernen sich kennen, als Herbert ein Auslandssemester in Austin/Texas absolviert. Die beiden verlieben sich, Julie zieht nach Würzburg, die beiden heiraten. Sieben Jahre später kommt der erste der beiden Söhne zur Welt. "Unser erster Sohn kam elf Wochen zu früh zur Welt. Da gab es schon Anzeichen darauf, dass irgendetwas nicht stimmt", sagt Julie im Rückblick. "Bei der zweiten Schwangerschaft lief es ähnlich und deshalb wurde ich genauer untersucht. Es stellte sich heraus, dass ich eine chronische Nierenentzündung hatte."

Entscheidung zur Organspende

Julie stellt ihr Leben um. Ändert ihre Ernährung, reduziert Stress. Das funktioniert gut, bis sie vor vier Jahren ihr eigenes kleines Café in Würzburg eröffnet. Dann kommt der Stress zurück, das Ergebnis: eineinhalb Jahre später sind ihre Nieren nicht mehr funktionstüchtig und sie muss zur Dialyse. Bis ihr Mann Herbert sich entscheidet, etwas zu ändern. "Ich habe mich mit Freunden und Bekannten ausgetauscht, kannte aber keinen, der aus eigener Erfahrung erzählen konnte. Deshalb habe ich dann einfach Frank-Walter Steinmeier angeschrieben und um Rat gefragt." Und tatsächlich kam ein Kontakt über dessen Assistentin zustand. Steinmeier hatte vor 13 Jahren seiner Frau Elke Büdenbender eine Niere gespendet.

Beziehung hat sich intensiviert

Der Zuspruch vom Bundespräsidenten macht Herbert so viel Mut, dass er sich zur Organspende entscheidet. Denn die Warteliste für ein Spenderorgan ist lang. Patienten warten im Durchschnitt zwischen fünf und zehn Jahren, bis sie eine Spenderniere bekommen. "Wir haben kurz vor der Transplantation unsere Silberhochzeit gefeiert und unsere Beziehung hat sich dadurch noch einmal intensiviert", erzählt der 54-jahrige Gymnasiallehrer für Englisch und Sport. "Wenn ich das mit der Organspende nicht gemacht hätte, könnte ich mit meiner Frau nicht all die schönen Dinge machen, die wir jetzt wieder unternehmen können." Gemeinsame Urlaube oder sportliche Aktivitäten sind wieder möglich.

Neue Lebensqualität durch Organspende

Die Abhängigkeit von der Dialysemaschine ist jetzt Geschichte. Zum Glück hat der Körper von Julie das Organ von Herbert gut angenommen. Und auch Herbert hat nach der Organspende nicht mit Beschwerden zu kämpfen und muss sich nicht einschränken. "Zwei Wochen nach der Operation saß ich schon wieder auf meinem Rennrad und bin nach Ochsenfurt geradelt", erzählt der Hobbysportler. "Ich merke jetzt bei mir überhaupt keinen Unterschied".