Eine Nacht lang Licht aus auch in Nürnberg, Fürth und Erlangen

In der Nacht vom Dienstag, dem 7. September, wird es ab 22.00 Uhr ganz sicher dunkler als sonst. Denn dann wird in vielen Städten und Gemeinden in Deutschland und Österreich die "Earth Night" begangen – und das künstliche Licht ausgeschaltet. An dieser Aktion beteiligen sich in diesem Jahr in Mittelfranken zum Beispiel Nürnberg, Fürth und Erlangen sowie Scheinfeld und Neustadt an der Aisch, wie auf der Webseite der Aktion zu lesen ist.

Nürnberg: Mehr als 800 Scheinwerfer werden ausgemacht

Wie die Stadt Nürnberg mitteilt, wird in der Frankenmetropole die Illumination historischer Gebäude am Abend eine Stunde früher als sonst beendet. Kaiserburg, Lorenzkirche, St. Sebald, Schöner Brunnen, Opernhaus, Kettensteg und rund 50 weitere historisch bedeutsame Gebäude werden ab 22.00 Uhr nicht mehr beleuchtet. Insgesamt würden mehr als 800 Scheinwerfer abgeschaltet, so die Stadt. Die Straßenbeleuchtung müsse aus Sicherheitsgründen aber angeschaltet bleiben.

Helle Nächte schaden Mensch und Tier

Die "Earth Night" findet zum zweiten Mal nach 2020 statt. Anders als bei der "Earth Hour" im März, bei der das Licht für eine Stunde abgeschaltet wird, um ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen, soll bei der Earth Night die künstliche Beleuchtung die ganze Nacht abgestellt werden, um auf die negativen Auswirkungen des künstlichen Lichts auf Mensch, Tier und Umwelt aufmerksam zu machen. Denn eine Beleuchtung, die keinem Sicherheitszweck dient, verbrauche Energie und schade der Tier- und Pflanzenwelt, so die Initiatoren. Auch Menschen hätten mehr Schlafprobleme, und der Sternenhimmel könne kaum noch beobachtet werden.

Wenigstens eine dunkle Nacht pro Jahr

Die "Earth Night" ist eine Initiative von "Paten der Nacht", einer in Deutschland ansässigen überparteilichen Vereinigung Ehrenamtlicher im bayerischen Rimsting (Lkr. Rosenheim). Sie kämpfen gegen unnütze LED-Beleuchtung, blinkende Reklame und Fassadenbeleuchtung. Ihr Motto: "Wenigstens eine dunkle Nacht pro Jahr". Um das zu erreichen, sollen möglichst viele Menschen zum ersten September-Neumond ab 22.00 Uhr künstliches Licht abschalten. Die Initiative setzt sich für den Schutz der Nacht und die Eindämmung der Lichtverschmutzung durch Aufklärungsarbeit und Best-Practice-Beispiele ein.