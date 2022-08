Mutmaßlich zwei Brandstiftungen auf Bauernhöfen in Holzheim

Zwei Brände in Schwaben haben nach ersten Schätzungen einen Schaden von einer Million Euro verursacht. Verletzte gab es offenbar keine, wie ein Polizeisprecher mitteilte. In der Nacht zu Freitag stand erst eine landwirtschaftliche Halle in Holzheim im Landkreis Dillingen an der Donau in Flammen. Der Sachschaden wird wegen der dort gelagerten Geräte auf etwa 700.000 Euro geschätzt.

Außerdem nennt die Polizei weitere Details zu den Bränden: So ist laut Polizei das erste Feuer auf einem Aussiedlerhof in Ellerbach, einem Ortsteil von Holzheim, um 0.45 Uhr (26.08.) ausgebrochen. Eine Halle habe in kürzester Zeit in Vollbrand gestanden. In dem Gebäude befanden sich Heu- und Strohballen sowie landwirtschaftliche Maschinen. Der Schaden liegt laut Polizei im oberen sechsstelligen Bereich, „möglicherweise sogar noch höher“.

Weiterer Brand nur 3 Kilometer entfernt

Nur eine halbe Stunde später brannten Heuballen in einer Halle eines Reiterhofes in Holzheim. Landwirtschaftliche Maschinen waren nicht in dem Gebäude, auf dem Dach gab es allerdings eine Photovoltaikanlage. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens einen mittleren sechsstelligen Betrag.