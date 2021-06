Eine Million Euro für Hochbeete in bayerischen Kitas

Die Kinder des Trostberger Kindergartens "Arche Noah" sind die Ersten, die in den Genuss von Hochbeeten für drei Kindergartengruppen kamen. Sozusagen ein Test, um zu sehen, wie die Aktion bei den kleinen und großen Gartlern ankommt und wie die Beete aufgestellt aussehen. Im Frühjahr wurden die drei Hochbeete aus Holz zusammengebaut, mit einer Folie ausgelegt, mit Reisig und Erde befüllt und die ersten Samen bzw. Pflänzchen gesetzt. Jetzt zeigen sich im Garten der Kita die ersten Erfolge des gemeinschaftlichen Gärtnerns: die Pflanzen sprießen aus der Erde: Tomaten blühen, kleine Paprika-Früchte sind zu sehen und die ersten Erdbeeren sind schon reif.

Die Erzieherinnen und vor allem die Kinder des Kindergartens freuen sich über die gespendeten Hochbeete. Jeden Tag werden die Pflanzen gegossen, Unkraut gezupft und die Fortschritte der Pflanzen genau in Augenschein genommen.

Mit dem Hochbeet mehr über Pflanzen erfahren

Die Aktion "Zusammenwachsen" hat auch einen wichtigen Bildungsaspekt: Die Kinder lernen ganz selbstverständlich, dass es Gemüse nicht nur im Supermarkt zu kaufen gibt, sondern Gemüse und auch Blumen selbst gezogen werden können. Sie erfahren, ob ihr Lieblingsgemüse ein Korbblütler ist oder ein Kürbisgewächs und welche Schädlinge ihm zusetzen können.

Begleitheft mit nützlichen Tipps und Rezepten

Wird das Hochbeet gehegt und gepflegt, gibt es fast immer etwas zu ernten. In einer Broschüre, die zu dem Projekt angefertigt wurde, werden kindgerechte Rezepte mitgeliefert, wie "Radieschen-Ufos" oder eine "bunte Blumenbutter". Bei guter Ernte können diese kulinarischen Anregungen gleich vor Ort umgesetzt werden.

Den "Zusammenwachsen"-Initiatoren geht es aber auch um die Vermittlung von Nachhaltigkeit an die Kleinsten. Darum bemühen sich seit Jahren genauso andere Vereine und Ehrenamtliche, wie örtliche Bund Naturschutz-Gruppen oder Gartenbauvereine, die Hochbeete in Kindergärten ihrer Kommunen aufbauen, um die Kleinsten an das Gärtnern heranzuführen.

Bewerben um ein Hochbeet

Eine Bewerbung um ein Hochbeet ist schon jetzt möglich. Ab dem kommenden Jahr soll die Aktion der bayerischen Volks- und Raiffeisenbanken weitere "Früchte" tragen. Insgesamt werden 2.500 Pflanzbeete für eine Million Euro angeschafft und aufgestellt. Jede Kita und jeder Kindergarten im Freistaat können sich um ein Hochbeet für das Jahr 2022 bei den Volks- und Raiffeisenbanken in ihrer Gemeinde oder in der Nähe bewerben.