Eine Kugel Leberwurst: Eis für Hunde in Deggendorf

Das Rezept ist simpel: Leberwurst und Wasser. Das Ergebnis: Hunde lieben das zuckerfreie, kalorienarme Eis in der Deggendorfer Eisdiele, das seit Kurzem angeboten wird. Warum aber ein Eis für Hunde?

Eis für Menschen schadet Hunden

Die Idee kam Eisdielenbesitzer Christiano Rosa, als er seine Gäste in der Eisdiele beobachtete: Viele von ihnen ließen ihre Hunde vom Eis schlecken. Die Sorten Vanille, Schokolade oder Erdbeere enthalten aber Zucker, Milch und Sahne und sind daher schlecht für Hunde.

"Dog Gelato" oder "Bruno": Eis für Hunde im Trend?

Daher macht Rosa jetzt das zuckerfreie Hunde-Eis. Wie er sagt, kommen pro Tag 20 Hundebesitzer für das spezielle "Dog Gelato". Auch der Hund der BR-Reporterin Sarah Beham hat das Leberwurst-Eis getestet – und für gut befunden.

Auch anderswo können Hunde sich lecker abkühlen. In einer Eisdiele in Senden im Allgäu können Frauchen und Herrchen Hundeeis bestellen. "Bruno" schmeckt nach Beeren. Und auch in vielen Tierbedarfsläden gibt es spezielles Eis für die Vierbeiner zu kaufen.