Eine kleinwüchsige Frau startet als Model durch

Resi Herold aus Oberkotzau bei Hof ist in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Die 25 Jahre alte und 1,20 Meter kleine Powerfrau arbeitet als Betreuerin in einem Altenheim, dem Lutherstift in Oberkotzau. Ein Kollege dort hat sie ohne ihr Wissen bei einer Model-Agentur angemeldet. Infolgedessen hatte Resi Herold jetzt einen großen Auftritt: Für ein internationales Jeans-Label war sie bei einer Modenschau auf dem Laufsteg im Einsatz.