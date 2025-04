Die Banater Schwaben: Eine Geschichte der Entwurzelung

Banater Schwaben im Zweiten Weltkrieg

Im Zweiten Weltkrieg kämpften Banater Schwaben als rumänische Staatsbürger zunächst in der rumänischen Armee an der Seite von Nazi-Deutschland. Später wurden sie systematisch in die SS eingezogen, wobei einige auch aus eigenem Antrieb in der Waffen-SS und der Wehrmacht dienten. "Es gab welche, die da mitgelaufen sind", räumt Landesvorsitzender Schlapansky ein, "aber die Mehrheit der Banater Schwaben waren Bauern und Arbeiter, die sich nicht um diese Ideologie gekümmert haben. Die SS hat die jungen Männer zwangseingezogen." Unter ihnen war auch der Vater von Kleiber, er ist im Krieg gestorben. "Wenn er nein gesagt hätte, wäre er erschossen worden", ist Kleiber sich sicher.

Dennoch befahl der sowjetische Diktator Josef Stalin gegen Ende des Krieges, junge deutsche Männer und Frauen zu "mobilisieren und internieren": Ungeachtet ihrer Rolle im Krieg wurden Banater Schwaben und Schwäbinnen zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert, ihre Landsmannschaft spricht von etwa 35.000 Deportierten im Januar 1945.

Lehren für Europa

Dieses Trauma, erklärt Schlapansky, bleibt bis heute Teil der Identität der Banater Schwaben. Für ihn ergibt sich daraus wie auch aus den guten Beziehungen zum Banat eine Wertschätzung für Europa: "Wir sind die deutsche Volksgruppe, die die Brücke zu Rumänien aufrechterhält. Wenn wir das nicht tun, wer dann?"

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wecke böse Erinnerungen unter Banater Schwaben: "Bei vielen ist die Befürchtung da, dass die Zeiten von damals sich wiederholen." So auch bei Hildegard Kleiber: "Wenn ich heute das Wort Krieg höre, sind die Bilder in meinem Kopf." Mit Politik kenne sie sich nicht aus, und trotzdem sagt sie nach ihrer Zeit im kommunistischen Rumänien mit Blick auf Europa: "Wenn man 42 Jahre lang eingesperrt war: Dass man jetzt frei ist und überall hingehen kann, wo man will, das finde ich schön."

75 Jahre Banater Schwaben in Bayern

Seit 2007 ist Rumänien EU-Mitglied, seit heuer auch vollständiges Schengen-Mitglied. Während die Zahl der Banater Schwaben in Rumänien kontinuierlich sank und laut Landsmannschaft zuletzt noch 14.523 betrug, stieg sie in Deutschland an. In Augsburg feiern der bayerische Landesverband und der Kreisverband am 17. und 18. Mai 75 Jahre Banater Schwaben in Bayern.