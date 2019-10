"Eine ganz heiße Nummer 2.0" gedreht in Gotteszell

Nach dem großen Erfolg von Teil eins, läuft nun "Eine ganz heiße Nummer 2.0" in den deutschen Kinos an. Wie schon beim ersten Teil, wurden viele Szenen für den zweiten Teil im Bayerischen Wald gedreht - in Gotteszell im Landreis Regen. Das halbe Dorf ist dort inzwischen film-erprobt.

Gotteszell ist moderner als "Marienzell"

Vor zehn Jahren war das Filmteam bereits in der 1200-Seelen-Gemeinde. Dabei ist das echte Gotteszell nicht halb so verschlafen wie das fiktive Dorf Marienzell im Film. Aber die Filmleute halfen nach: altmodische Kleidung für die Dorfbewohner und im Haus von Martina Meindl kamen alte Decken über die moderne Couch. Es ist im Film das Haus von Gisela Schneeberger, wurde vom Filmteam angemietet und die Familie Meindl zog für eine Woche in ein Hotel.

Nur Eingeweihte wissen vom Drehort Gotteszell

Im Kinofilm wissen trotzdem nur Eingeweihte, dass der Drehort Gotteszell war und das ist vielleicht gar nicht schlecht, findet Bürgermeister Georg Fleischmann (CSU).

"Also so weit hinterm Mond sind wir nicht, wie im Film dargestellt." Georg Fleischmann, Bürgermeister Gotteszell

Franz Bauer wurde beim Graben sogar unfreiwillig vom Komparsen zum richtigen Schauspieler. Der 77-Jährige war nicht mehr aus einer Grube herausgekommen. Ihm wurde geholfen, was dem Regisseur so gut gefiel, dass er die ungeplante Szene im Film ließ. Für die schönen Erinnerungen hat Franz Bauer einen Komparsen-Stammtisch gegründet.