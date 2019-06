Eine Fünfjährige allein im Zug unterwegs

Am Dienstagabend ist eine Fünfjährige aus dem Garten ihrer Eltern in Postbauer Heng in der Oberpfalz weggelaufen. Nach Angaben der Nürnberger Bundespolizei stieg sie in die S-Bahn ein und fuhr in Richtung Nürnberg.

Mit der S-Bahn in den Kindergarten nach Neumarkt

Ein Lokführer entdeckte das allein reisende Kind und informierte zwei Polizisten, die zufällig gerade mit dem selben Zug unterwegs waren. Diese kümmerten sich die restliche Fahrt um die Kleine. Sie erzählte, dass ihr daheim langweilig geworden war und sie deswegen nach Neumarkt in den Kindergarten fahren wollte.

Nach der Zugfahrt wurde sie von ihren Eltern in der Nürnberger Polizeidienststelle abgeholt und wieder in die Arme geschlossen.