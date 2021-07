Eine Frau stirbt nach schwerem Verkehrsunfall bei Bastheim

Ein Lkw, ein Transporter und ein Auto waren an einem schweren Verkehrsunfall auf der B279 bei Bastheim im Landkreis Rhön-Grabfeld beteiligt. Eine Frau starb im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des Lieferwagens erlitt einen Schock. Um den Unfallhergang exakt rekonstruieren zu können, wurde auch ein Unfallsachverständiger eingeschaltet.

Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Sattelzug

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt, war eine 41-Jährige aus dem Landkreis Rhön Grabfeld mit ihrem Wagen von Bad Neustadt in Richtung Bischofsheim unterwegs. Gegen 12 Uhr geriet sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und ihr Auto stieß mit einem entgegenkommenden polnischen Sattelzug zusammen. Anschließend prallte der Lastwagen gegen einen Kleintransporter, der mit Anhänger ebenfalls in Richtung Bischofsheim fuhr.

Die 41-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen, wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Nachmittag erreichte die Polizei die Mitteilung, dass die Frau verstorben ist.

B279 mehrere Stunden lang komplett gesperrt

Am Steuer des Kleintransporters saß ein 65-Jähriger, der ebenfalls aus dem Landkreis Rhön-Grabfeld stammt. Er stand unter Schock und kam nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle vorsorglich in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Die B279 war für die Dauer der Unfallaufnahme und der erforderlichen Bergungsarbeiten mehrere Stunden lang komplett gesperrt. Im Einsatz befanden sich zudem rund 40 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Neustadt, Schönau, Bastheim und Rödles.