Eine Frau leitet künftig das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Die Vizepräsidentin des Bayerischen Landesamts für Verfassungsschutz, Dr. Claudia Strößner, wird neue Polizeipräsidentin in Schwaben Süd/West. Das hat das Bayerische Innenministerium mitgeteilt. Die 54-jährige Juristin, Claudia Strößner, folgt in dem Amt ihrem Mann, Werner Strößner, der Ende Oktober in den Ruhestand geht.

Polizeipräsidentin mit "Führungserfahrung und Sozialkompetenz"

Der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann sagte laut einer Mitteilung des Ministeriums: "Dr. Strößner vereint in hervorragender Weise juristisches Fachwissen mit hoher Führungserfahrung und Sozialkompetenz." Stößner hat viele Jahre im Bayerischen Innenministerium gearbeitet und war unter anderem Personalchefin der Bayerischen Polizei. Zur Zeit ist sie aus familienpolitischen Gründen beurlaubt, sie hat zwei Kinder.