Eine Frau ist die Beste unter Deutschlands Malern und Lackierern

Die 21-Jährige aus Bad Homburg in Hessen hat sich beim Bundesleistungswettbewerb der Maler und Lackierer in Nürnberg (18.-19.11.19) gegen die Konkurrenz durchgesetzt, so die Organisatoren.

Qualifiziert für die Europameisterschaft

Den zweiten Platz belegt der ebenfalls 21-jährige Hauke Max Eder aus Am Ohmberg in Thüringen, Dritte wurde die 24 Jahre alte Vivien Deichmeier aus Kiel in Schleswig-Holstein. Die drei werden das Maler-Nationalteam bei den nächsten EuroSkills im österreichischen Graz verstärken, die vom 16. bis 20. September 2020 stattfinden.

Als Mitglied des Nationalteams repräsentiere man die mehr als 40.400 Maler- und Lackiererbetriebe in Deutschland, so die Veranstalter. Der Leistungswettbewerb wird jährlich in allen Handwerksberufen von der Innungs- bis zur Bundesebene durchgeführt.

14-Stunden-Werkstück und Speed-Wettbewerb

Aufgabe bei dem Wettbewerb war es, in 14 Stunden ein Werkstück fertigzustellen. Dabei bewältigten die Teilnehmer auch einen Speed-Wettbewerb, indem eine vorgegebene Aufgabe in kürzester Zeit und möglichst sorgfältig umgesetzt werden muss.