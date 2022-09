Eine Frage der Einstellung: So können Kommunen Energie sparen

Falls uns im kommenden Winter in Bayern zu wenig Gas zur Verfügung steht, wird nichts anderes übrig bleiben, als Heizenergie einzusparen. Geschlossene Hallen-Bäder, abgesenkte Temperaturen, nicht geheizte Bereiche in Bürogebäuden sind bei Kommunen angedacht. Doch es gibt weiteres Potential, ohne dass dafür große Investitionen nötig sind: Mit den richtigen Einstellungen der Heizanlagen und Heizkörper in öffentlichen Gebäuden lässt sich sparen.

Wie ein Thermostat richtig eingestellt wird

Wie das aussehen kann, zeigt der Energieberater Rainer Moll vom Energie und Umweltzentrum Allgäu im städtischen Kindergarten Chapuis Villa in Kempten. Dieser ist in einer sanierten alten Villa, die kurz vor der Jahrhundertwende gebaut wurde, direkt an der Iller zu Hause.

Moll schraubt den weißen Drehgriff an einem Heizkörper im Speisesaal, einem verglasten Anbau im ersten Stock, ab. Alles beginnt mit der richtigen Einstellung am Heizkörperthermostat. Die Einstellung auf Stufe drei sind bei den meisten Herstellern 20 Grad Raumtemperatur, erklärt der Energieberater, zwischen jeder der weiteren Zahlen befinden sich meistens vier Grad.

Das Thermostat sollte also zunächst einmal auf die gewünschte Temperatur und damit nicht zu hoch eingestellt sein. Doch ganz oft ist das Thermostat gar nicht so positioniert, dass es vernünftig arbeiten kann, sagt der Heizungsspezialist. Es muss nämlich freien Zugang zur Raumluft haben: "Es darf sich kein Sofa, kein Vorhang, kein langes Fensterbrett über oder eine Couch vor dem Thermostat befinden", so Moll. Sonst kann das Thermostat die um den Heizkörper zirkulierende Raumluft nicht erfassen.

Warum der "hydraulische Abgleich" so wichtig ist

Dort wo vorher das Thermostat angeschraubt war befindet sich noch ein rotes Rädchen für eine weitere wichtige Einstellung, den sogenannten hydraulischen Abgleich. "An diesem Rad wird eingestellt, wieviel Wasser durch das Thermostatventil strömt, um den Heizkörper zu beheizen. Wir haben unterschiedlich große Heizkörper. Also brauchen wir auch unterschiedlich große Wassermengen, um hundert Prozent Heizkörper Leistung abzugeben", erklärt Moll.

Ist der Heizkörper aber nicht richtig reguliert, strömt zu viel Wasser, zu schnell durch den Heizkörper. Der Heizkörper kann in dieser kurzen Zeit die im Wasser enthaltene Wärme nicht an den Raum abgegeben. Letztlich läuft das Heizwasser im Heizungskreislauf zu heiß und ohne effizient gewirkt zu haben zur Heizanlage zurück.

"Ich muss also mehr Wasser umwälzen, um alle Heizkörper im Haus gleichzeitig zu versorgen. Das bedeutet einfach einen höheren Energieverbrauch", sagt Energieberater Moll. Oft ist diese Wassermenge bei neuen Heizkörpern falsch eingestellt und muss nachjustiert werden.

Im Gebäude des Kemptener Kindergartens heizt bereits eine moderne Anlage – und zwar mit Holzpellets. Doch auch die Anlage im Keller an sich muss richtig eingestellt sein. Wie effizient oder verschwenderisch die Heizanlage arbeitet, lässt sich einfach ablesen.

Eine rote Anzeige zeigt die Temperatur des Wassers das ins Gebäude zu den Heizkörpern fließt. Eine blaue die Temperatur des Wassers, das zurückfließt. "Je höher der Temperaturunterschied zwischen dem Heizkreisvorlauf und den Heizkreisrücklauf, umso mehr Wärme bleibt im Gebäude, umso weniger kommt zurück, umso effizienter heizt die ganze Anlage," erklärt Moll.

Viel Einsparpotenzial beim Warmwasser

Auch beim Warmwasser lässt sich viel Einsparen, wenn es öffentlichen Gebäuden überhaupt gebraucht wird, erklärt der Energieberater. Der Warmwasserbedarf beschränkt sich dort oft auf Kaffeeküche, Händewaschen und Ähnliches und ist demnach sehr gering.

"Aufgrund des sehr niedrigen Warmwasserbedarfs ist das meistens unwirtschaftlich", sagt der Heizungsexperte. Eine Möglichkeit ist die Umstellung dezentrale Warmwasserbereitung mit Elektro-Durchlauferhitzern und Warmwasserspeichern.

95 Prozent Verlust bei zentraler Warmwasserversorgung

Solche Umstellungen sind schnell zu machen und kosten die Kommune verhältnismäßig wenig Geld. Das Potenzial in öffentlichen Gebäuden ist aber groß. Moll hat dazu schon Messungen bei zentralen Warmwasseraufbereitungsanlagen in Bürogebäuden und öffentlichen Gebäuden gemacht: "Wir haben hier festgestellt, dass nur drei bis fünf Prozent der aufgewendeten Energie tatsächlich als warmes Wasser gezapft wurde. Der Rest, also 95 Prozent waren Wärmebereitstellungs- und Verteilverluste."

Bis zu 15 Prozent Heizenergieeinsparung möglich

Setzt eine Kommune all diese Kniffe in den öffentlichen Gebäuden um, kommt einiges an Einsparmöglichkeiten zusammen. "Ich denke weit über die Hälfte hat hier noch ordentliches Optimierungspotenzial", sagt Energieberater Moll und geht dabei davon aus, dass bis zu 15 Prozent Heizenergie eingespart werden könnten.