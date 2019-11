Eiche aus der Prager Botschaft zieht an die frühere Grenze

Am ehemaligen innerdeutschen Grenzübergang Adelhausen-Bad Rodach soll eine Eiche aus Prag Wurzeln schlagen: Bad Rodachs Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD), sein Amtskollege aus der thüringischen Gemeinde Straufhain, Tino Kempf (Freie Wähler), und ein Ehepaar aus Bad Rodach haben sich darum auf den Weg zur Deutschen Botschaft nach Prag gemacht. Dort nehmen sie am Mittwoch (13.11.19) eine kleine Eiche in Empfang, die vom Gelände der Botschaft stammt.

Eiche stand dort, wo der Fall der Mauer seinen Anfang nahm

Die Deutsche Botschaft in Prag gilt als der Ort, an dem der Fall der Mauer vor 30 Jahren seinen Anfang nahm. Am 30. September 1989 trat der damalige deutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) dort auf den Balkon und sagte zu den auf dem Botschaftsgelände zeltenden DDR-Flüchtlingen: "Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise möglich geworden ist." Noch bevor Genscher den Satz beendet hatte, brandete Jubel auf.

Ehepaar aus Bad Rodach war in Prager Botschaft dabei

Das Ehepaar aus Bad Rodach war 1989 selbst eine Woche lang auf dem Gelände der Botschaft und reiste anschließend nach Oberfranken weiter. Der kleine Baum wird dann am Montag (18.11.19), dem 30. Jahrestag der Grenzöffnung, im Rahmen einer Feierstunde zwischen Adelhausen und Bad Rodach eingepflanzt. Organisiert wird die Aktion gemeinsam von der Stadt Bad Rodach und der Gemeinde Straufhain (Lkr. Hildburghausen) in Thüringen.