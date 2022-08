Eine Delikatesse: Der fränkische Hummer aus der Wiesent

Schwarz glänzen die Signalkrebse im Aquarium in Streitberg. Das Quellwasserbecken steht vor dem Fischgeschäft von Fritz Gebhardt. Gefangen hat er die Krebse mit einer Reuse in der Wiesent. Mit einem Kescher fischt er die Krebse aus dem Becken. Zehn Stück kosten in Gebhardts Fischladen rund zwölf Euro. Eine teure Spezialität, denn viel Fleisch ist am amerikanischen Signalkrebs nicht dran. "Um satt zu werden, ist es nicht das richtige, eher als Vorspeise", so Fritz Gebhardt. Mit etwas Weißbrot sei das Krebsfleisch besonders schmackhaft.

Signalkrebs hat Edelkrebs verdrängt

Der amerikanische Signalkrebs hat sich in den vergangenen Jahren ausgebreitet und den heimischen Edelkrebs verdrängt. Die Fischer können die rund zehn Zentimeter großen Krebse mit Ködern in der Wiesent leicht fangen. In der Reuse von Fischer Gebhardt waren nach einem Tag rund 30 Signalkrebse, die vor dem Verkauf in seinem Quellwasserbecken auswässern.

Signalkrebs schmeckt wie Hummer

Wie die Krebse gepult und zubereitet werden, weiß Günter Sponsel, Chef des Gasthauses Sponsel in Oberfellendorf. Er macht aus den Signalkrebsen eine Flusskrebssuppe. Dafür kocht Sponsel die zuvor mit Strom betäubten Krebse in heißem Wasser. Weil an den Krebsen nicht besonders viel Fleisch dran ist, kocht er pro Portion zehn Flusskrebse. Danach müssen die Krebse gepult werden. Dafür brauche man ein wenig Zeit und Geduld, so Sponsel.

Das Krebsfleisch dient als Einlage für die Suppe. Anschließend wird das Gehäuse der Krebse mit Sellerie, Knoblauch, Zwiebeln und Tomatenmark angebraten und mit Rotwein und Geflügelbrühe abgelöscht. Die fertige Suppe schmeckt ähnlich wie Hummersuppe, so der Chefkoch. "Der Signalkrebs ist ein bisschen kleiner als der Hummer, aber genauso gut", findet Günter Sponsel.

Pulen und zubereiten der Krebssuppe ist aufwendig

Weil das Pulen und zubereiten der Flusskrebse Zeit braucht, bietet Günter Sponsel die Suppe nur hin und wieder als Vorspeise in seinem Gasthaus an. Auch wenn die Suppe sehr schmackhaft sei, lohne sich die Zubereitung für den Chefkoch kaum. Zehn Signalkrebse kosten rund zwölf Euro und so viele brauche er auch für ein bis zwei Portionen Suppe. Die meisten Kunden in seinem Gasthaus würden aber nicht mehr als acht Euro für eine Vorspeise bezahlen, meint Sponsel.

Wenn aber Fischer im Sommer dem Koch ein paar Krebse aus der Wiesent mitbringen, dann gibt es die Krebssuppe auf Günter Sponsels Speisekarte. Denn es wäre schade, die fränkische Spezialität, die man direkt im Fluss vor der Haustür fangen kann, den Gästen vorzuenthalten.