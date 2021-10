Eine besondere Aktion in Waltershausen zum Tag des Brotes

Ulrich Amthor ist Obermeister der Bäckereiinnung Bad Kissingen und Rhön-Grabfeld. Er macht sich große Sorgen um die kleinen Bäckereibetriebe. "Ich befürchte, dass es eventuell irgendwann mal keine Kleinbetriebe mehr gibt. In Bayern gab es vor zehn Jahren noch 5.600 Betriebe und jetzt gibt es nur noch 1.600", sagt Amthor.

Probier-Aktion am Welttag des Brotes

Mit jedem Betrieb der schließt, geht laut Amthor auch eine Brotsorte beziehungsweise eine Brotrarität verloren. Somit schrumpfen Angebot und Sortiment für den Verbraucher immer weiter. Deshalb möchte Amthor etwas gegen das Aussterben der kleinen Bäckereien unternehmen und hat eine Aktion geplant: Am 16. Oktober zum Welttag des Brotes kann jeder in seine Bäckerei Amthor in Waltershausen im Landkreis Bad Kissingen kommen und kostenlos die unterschiedlichen Brotsorten der Regionen probieren.

Kunden schätzen Brot-Qualität der Bäckerei

Die Kundschaft der Bäckerei Amthor scheint jedenfalls schon auf den Geschmack gekommen zu sein: "Also was ich hier ganz besonders toll finde ist, dass die Brötchen mal heller, mal dunkler sind. Es ist nicht immer gleich wie im Supermarkt", sagt eine Kundin. Außerdem würde man die Qualität rausschmecken. Eine andere Kundin ist der Meinung, dass die Brotsorten von Bäcker Amthor viel länger halten als die "industriellen Brote". Sie erzählt: "Hier hat man Brot, was man fünf, sechs Tage wirklich noch essen kann."

Amthor hofft auf Nachwuchs für das Bäckereihandwerk

Amthor hofft, dass er mit seiner kostenlosen Brotverkostung den Nachwuchs für das Bäckerhandwerk begeistern kann. Denn so eine kleine Bäckerei ist seiner Meinung nach konkurrenzfähig: "Jeder einzelne Betrieb, der sich anstrengt, der an der Marktwirtschaft teilnimmt, der besteht auch. Wenn man sich spezialisiert und eine Nische findet, dann kann man mit Sicherheit auch bestehen." Das habe er selbst mit seinem Betrieb erlebt, meint Amthor. "Seitdem ich mich spezialisiert habe – auf regionale Produkte, auf Biobackwaren – ist alles stabil und ich habe eigentlich keine Zukunftssorgen."