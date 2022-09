Eine Autospur weniger: Bayreuther Verkehrsversuch polarisiert

Andreas Zippel kommt natürlich mit dem Fahrrad. Der Zweite Bürgermeister der Stadt Bayreuth wird von manch einem auch "Fahrradbürgermeister" genannt. Der Ausbau der Radwege, die Verkehrswende hin zu mehr Fahrradfahren in der Stadt anstelle des Pkw liegt dem SPD-Politiker am Herzen.

Zippel steht in der Erlanger Straße und erklärt die Idee hinter dem neuesten Verkehrsversuch in Bayreuth: Warum hier und in der parallel verlaufenden Bismarckstraße momentan jeweils einer der beiden Fahrstreifen gesperrt ist. Beides sind zweispurige Einbahnstraßen. Die eine stadtauswärts, die andere stadteinwärts. Die Maßnahme kommt unterschiedlich an. Passanten und Autofahrer grüßen den Bürgermeister oder schimpfen: das sei nicht ausgegoren, das behindere den Verkehr, so die einen. Es sei jetzt weniger Verkehr, vor allem die Pkw würden nun langsamer fahren, so die anderen.

Radschnellwege sollen Pkw-Verkehr reduzieren

Seit Anfang September sind die Bismarck- und die Erlanger Straße halbseitig gesperrt. Eine Spur für den motorisierten Verkehr, die andere Spur würde für die Radfahrer freigehalten. In der Zukunft könnten das breite, weitgehend gefahrlose Radschnellwege werden. Eine zügige Verbindung des Stadtzentrums mit den Wohngebieten im Westen Bayreuths und auch den angrenzenden Landkreisgemeinden. Die Menschen sollen so mit dem Rad über genauso direkte Verbindungen verfügen wie mit dem Auto.

Momentan stehen zahlreiche gelb-rote Warnbaken in den beiden Straßen, sperren jeweils eine Fahrspur ab. Ein- und Ausfahrten sind ausgespart, ebenso wie Parkstreifen. Es wirkt ein wenig durcheinander, aber es sei auch nur ein Versuch, meint Andreas Zippel. Würden die Radschnellwege kommen, dann würden auch die Fahrspuren verlegt: auf der einen Seite Geh- und Radweg, dann der Parkstreifen und schließlich die Kfz-Spur. Einheitlich auf ganzer Länge der Straße. So würden auch die Gefährdungspunkte reduziert. Rad- und Autofahrende könnten sich auf ihre Fahrbahnen konzentrieren.

Im Schnitt sind auf den beiden wichtigen Ein- beziehungsweise Ausfallstraßen zwischen 7.500 und 9.500 Fahrzeuge täglich unterwegs. Bis Ende September soll der Versuch mit den gesperrten Spuren andauern. Dann wird ausgewertet.

Wird der Verkehrsfluss gewährleistet?

Bis dahin laufen im Bayreuther Stadtplanungsamt Meldungen ein: von Busfahrerinnen und Rettungswagenfahrern, von der Müllabfuhr genauso wie von der Polizei und der Feuerwehr. Auch die Lieferanten und Geschäfte entlang der Erlanger- und der Bismarckstraße wurden und werden befragt. Ebenso wie die Anwohner, erklärt Ulrich Meyer zu Helligen, der zuständige Verkehrsplaner im Bayreuther Rathaus. Kommt ein Rettungswagen bei dichtem Verkehr in den einspurigen Straßen überhaupt noch durch? Blockiert die Müllabfuhr den Verkehr und sorgt für Stau, ebenso wie ein Bierlaster, der eine Wirtschaft beliefert und halb auf der Straße, halb auf dem Gehsteig steht. Gibt es Verzögerungen im Bus- wie auch im Berufsverkehr?

Und ganz wichtig: Wie entwickelt sich der Verkehr unter diesen Bedingungen an den beiden Schulen, der Luitpoldschule und dem Richard-Wagner-Gymnasium? Auch schon im Vorfeld des Versuchs habe man mit den Beteiligten Kontakt aufgenommen und die Bedürfnisse abgefragt, beispielsweise im Lieferverkehr für einen anliegenden Industriebetrieb. Außerdem gebe es eine Bürgerbeteiligung, die Anwohner könnten ihre Erfahrungen via E-Mail an die Stadt übermitteln.