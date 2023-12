Eine alte Tradition lebt: Der Stepahnsritt in Spalt

Stephansritte auch andernorts

Die Hopfenstadt Spalt ist mit der Tradition des Stephansritts nicht allein. So wird zum Beispiel auch in Argenbühl-Eisenharz im Kreis Ravensburg im Allgäu St. Stephan an seinem Gedenktag mit einem Ritt gedacht. Auch dort umreiten Männer und Frauen mit ihren festlich geschmückten Pferden am frühen Nachmittag die Kapelle in Eisenharz, um damit den Segen für Haus und Hof zu erbitten. Auch im baden-württembergischen Mögglingen (Ostalbkreis) wird der Ritt am 26. Dezember begangen.