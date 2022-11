Einbürgerungen in Bayern: Das ist die Lage

In welchen Landkreisen wurden wie viele Menschen eingebürgert?

Die meisten Einbürgerungen gab es 2021 in München – hier erhielten 2021 genau 6.440 Menschen den deutschen Pass. Auch verglichen mit der Einwohnerzahl liegt die Landeshauptstadt damit vorne. Die Quote an Einbürgerungen lag bei circa 4,33 pro 1.000 Einwohner. Die niedrigste Quote mit 0,17 Einbürgerungen pro 1.000 Einwohner hat der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz.

Grundsätzlich gilt: In Bayerns großen Städten gibt es tendenziell mehr Einbürgerungen als in ländlichen Gebieten. Das dürfte in erster Linie daran liegen, dass in Städten der Anteil von Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft höher ist als im ländlichen Raum. Die untenstehende Grafik zeigt für jeden bayerischen Landkreis und jede kreisfreie Stadt, wie viele Menschen dort 2021 eingebürgert wurden.