Einbrüche, Diebstähle: Polizistin in Landshut vor Gericht

Ihr Beruf ist es eigentlich, gegen das Verbrechen zu kämpfen: Vor dem Landgericht Landshut muss sich ab heute eine Polizistin verantworten. Ihr werden Einbrüche, Diebstähle und der Besitz kinderpornographischer Darstellungen vorgeworfen. Sechs Verhandlungstage sind angesetzt.

Im Polizei-PC nach Adressen gesucht

Bereits Ende 2016 soll die heute 45 Jahre alte Polizistin einem rumänischen Staatsbürger 400 Euro gestohlen haben - und zwar in den Räumen der Polizei. Später soll sie immer wieder für Einbruchdiebstähle die Polizei-Computer missbraucht haben. Die Masche: Die Angeklagte soll Todesanzeigen in der Tageszeitung durchforstet haben, dann im polizeilichen Informationsportal INPOL nach den Adressen der Verstorbenen gesucht haben und schließlich in deren Wohnungen eingedrungen sein. Erbeutet wurden laut Ermittlungen Bargeld und Schmuck.

Kinderpornografie bei Durchsuchung gefunden

Im Rahmen der Ermittlungen gegen sie wurden in der Wohnung der beschuldigten Polizistin auch noch kinder- und jugendpornographische Darstellungen sichergestellt. Ab heute muss sich die mittlerweile vom Dienst suspendierte Polizistin vor der 6. Strafkammer des Landgerichts Landshut verantworten.