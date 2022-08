Einbruchsserie in Schulen: Verdächtige festgenommen

Eine Einbruchserie in der Stadt Bayreuth und Umgebung scheint aufgeklärt zu sein. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, konnten zwei festgenommene Tatverdächtige mit insgesamt 14 Einbrüchen, davon elf in Schulen, in Verbindung gebracht werden. Die beiden Männer – 29 und 35 Jahre alt – sollen in Schulen, Sportheime und eine Metzgerei eingebrochen sein.

In Schule eingebrochen: Tatverdächtige festgenommen

Am Dienstag hatte ein Zeuge das Auslösen eines Bewegungsmelders einer Bayreuther Schule bemerkt. Er verständigte die Polizei. Die Beamten sind bei ihrem Eintreffen von den Einbrechern bemerkt worden, heißt es im Polizeibericht. Daraufhin seien die Verdächtigen geflohen, konnten aber kurz darauf festgenommen werden.

Zwei Männer in Untersuchungshaft

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fand die Polizei Bargeld und Elektronik. Die Beamten brachten die Gegenstände mit mehreren Einbrüchen in Verbindung. Die Männer sitzen nun in Untersuchungshaft. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

