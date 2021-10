Einbruchsserie in Hof: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die Polizei hat einen 61-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht seit dem Sommer in Hof eine Serie von Einbrüchen begangen zu haben. Das teilt die Hofer Polizei mit.

Einbrüche in Schule und Büro: Verdächtiger festgenommen

Drei Mal sei der Tatverdächtige demnach in eine Schule eingebrochen, zwei Mal soll er in ein Bürogebäude eingestiegen sein. Dabei entstand jeweils "enormer Sachschaden". Zudem wurde Bargeld erbeutet. Im Rahmen der Ermittlungen stellten Polizisten einen Tatzusammenhang zwischen den Fällen fest. Dabei habe viel auf den bereits einschlägig in Erscheinung getretenen Mann hingewiesen. Die Staatsanwaltschaft Hof erwirkte einen Haftbefehl.

Hofer Polizei prüft weitere Einbrüche

Am Freitagmittag kontrollierten Beamte der Bundespolizei Selb dann den Mann am Hofer Bahnhof und nahmen ihn fest. Die Polizei prüft aktuell weitere Einbrüche in Hof auf mögliche Übereinstimmungen. Auch im Landkreis Straubing-Bogen hat es eine Einbruchsserie gegeben.