Einbruchsserie im Oberallgäu: Zwölf Einbrüche in zwei Nächten

Die Zahl der Einbrüche in Bayern ist deutlich gesunken. Im Landkreis Oberallgäu aber sind in dieser Woche zwölf Einbrüche in zwei Nächten verübt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Straftaten.

Einbrecher drangen in Firmen und Einrichtungen ein

Laut Polizei brachen unbekannte Täter in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni in insgesamt vier Firmen in Sulzberg ein, hebelten ein Fenster in einem Seniorenzentrum in Durach auf und stahlen Geld aus dem Büro des Bauhofs. Eingebrochen wurde in dieser Nacht auch noch in Betzigau.

Hoher Sachschaden - kleine Beute

In der darauffolgenden Nacht kam es zu Einbrüchen in Wildpoldsried, Kempten, Waltenhofen und Seifen. In allen Fällen erbeuteten die Täter laut Polizei nur wenig Bargeld. Der Sachschaden bewegt sich laut Polizei jeweils zwischen 500 und 3.000 Euro.

Bei der Kripo in Kempten werden jetzt die Spuren ausgewertet. Aufgrund der Häufung der Taten hält es die Polizei für wahrscheinlich, dass es sich in allen Fällen um die gleichen Täter handelt.