Einbruchsserie im Landkreis Cham - Polizei sucht nach Zeugen

Im Landkreis Cham gibt es seit Mitte September eine ganze Serie von Einbrüchen. Betroffen sind vor allem Büro- und Geschäftsräume in Gewerbegebieten, aber auch andere Gewerbeobjekte. Das hat heute die Polizei bekannt gegeben.

Verdächtiger weißer Kastenwagen unterwegs

Die Polizei bittet jetzt um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Serie klären und weitere Einbrüche verhindern zu können. Verdächtig gemacht hat sich ein 40 Jahre alter Mann, der am Abend des 13. September mit einem weißen Mercedes-Kastenwagen langsam an einem Firmengebäude in Chamerau vorbeigefahren war und sich das Haus auffällig genau angesehen hatte. Die Polizei erfuhr von dieser Beobachtung jedoch erst später.

Täter brechen Loch in Außenwand

Am 14. September wurde in dieses Firmengebäude eingebrochen. Der oder die Täter brachen ein Loch in eine Außenwand und gelangten so in das Gebäude. Sie entwendeten einen niedrigen Bargeldbetrag. Auch bei einem zweiten Einbruch in Chammünster war ein Loch in die Mauer eines Firmengebäudes gestemmt worden. Der Versuch, den Tresor zu stehlen, scheiterte aber. Es entstand aber ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Weitere Einbrüche im Bereich Furth im Wald

Weitere Einbrüche gab es unter anderem in ein Hotel, eine Metzgerei und eine Bäckerei in Eschlkam, in einen Kindergarten und ein Café in Furth im Wald, in ein Firmengebäude in Tiefenbach und in vier Kleintransporter auf dem Gelände eines Bauunternehmers in Schönthal. Dabei wurden teils hochwertige Werkzeuge, teils Bargeld, in einem Fall auch ein Wandtresor gestohlen. Bei manchen Einbrüchen wurde gar nichts gestohlen, aber ein Sachschaden hinterlassen.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet darum, verdächtige Beobachtungen sofort an die Notrufnummer 110 oder an die nächste Polizeiinspektion zu melden.