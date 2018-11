Einbruchsserie beunruhigt Menschen in Königsbrunn und Bobingen

Fünf Einbrüche innerhalb von 24 Stunden in Bobingen und Königsbrunn beschäftigen seit Freitag die Polizei. Am späten Freitagnachmittag nahm der 88-jährige Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Guldenstraße in Königsbrunn ein verdächtiges Geräusch wahr. Er beobachtete, wie sich jemand an seinem Kellerfenster zu schaffen machte. Der Täter konnte jedoch flüchten.

Ungestört konnten Diebe dagegen in ein Haus in der Afrastraße in Königsbrunn einsteigen. Als die beiden 66 Jahre alten Bewohner am Freitagabend nach Hause kamen, sahen sie, dass die Terrassentüre aufgehebelt worden war und sämtliche Schränke und Schubladen im Erdgeschoss und im ersten Stock durchwühlt waren. Es fehlten Schmuck und Krüge im Wert von rund 500 Euro.

Übers Wohnzimmerfenster rein, mit Bargeld und Schmuck raus

Der nächste Einbruch wurde der Polizei am Freitag aus Bobingen gemeldet. Über ein Wohnzimmerfenster war es Einbrechern zwischen 13 Uhr und 19.45 Uhr gelungen, in ein Reihenhaus in der Rosenheimer Allee einzusteigen. Die Diebe nahmen Bargeld und Schmuck mit. Die Polizei spricht von rund 8.000 Euro Schaden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es im Zeitraum zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 14.25 Uhr im Asamweg in Bobingen. Hier stemmten Unbekannte die Terrassentür eines freistehenden Einfamilienhauses auf und durchsuchten dann gründlich das Haus. Sie nahmen Schmuck und Bargeld im Wert von knapp 700 Euro mit. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf 1.000 Euro.

Täter scheitern an Terrassentür

Bei einem Reihenhaus in der Regensburger Allee in Bobingen hatten die Einbrecher keinen Erfolg. Trotz mehrfacher Versuche ließ sich die Terrassentür nicht aufhebeln. Die Täter mussten ohne Beute abziehen, richteten aber einen Schaden von circa 250 Euro an. Der Einbruchsversuch wurde am Samstagmorgen festgestellt. Die Bewohner hatten das Haus am Freitagmorgen verlassen.

Die Polizei bittet die Bürger in Bobingen und Königsbrunn um erhöhte Aufmerksamkeit. Wer etwas Verdächtiges beobachte, solle sich bei der Polizei melden.