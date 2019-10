Einbruchsschutz: "Kriminalprävention unterwegs" in Solnhofen

Im Rahmen der Aktion "Kriminalprävention unterwegs" geben Präventionsbeamte und Fachberater der Polizei Tipps, um Einbrüche technisch zu verhindern. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können Fotos ihrer Häuser von außen und von Fenster- sowie Türbeschlägen mitbringen, um sich individuell zum Thema beraten zu lassen.

Besserer Schutz vor Einbrechern

Auch wer gerade ein neues Haus baut oder ein Haus umbaut, kann sich Tipps geben lassen, was technisch alles möglich ist, um sich vor Einbrechern besser zu schützen. Von 10.00 bis 14.00 Uhr sind die Spezialisten der Polizei bei der Freiwilligen Feuerwehr in der Bahnhofstraße in Solnhofen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen zu Gast und beraten zum Thema.