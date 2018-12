Einbruchserie um Vaterstetten und Poing gibt Rätsel auf

Unbekannte brechen in einen Baumarkt in Parsdorf ein und nehmen Mähroboter und Motorsägen mit: Damit ging alles los, Anfang Oktober. Es war der Auftakt zu einer beispiellosen Serie - es folgen 26 weitere Einbrüche.

Diebesgut: Bargeld und Schmuck aus Wohnhäusern

Die Täter nehmen mit, was sie zwischen die Finger kriegen. Bargeld und Schmuck aus Wohnhäusern, unter anderem in Vaterstetten und Poing. Werkzeug aus dem Lagerraum einer Großbaustelle, die Fleischspießmaschine aus einem Dönerladen in Markt Schwaben. Ob eine einzige Gruppe dahintersteckt, oder ob es sich um mehrere Banden handelt, ist noch nicht klar.

Polizei ratlos trotz DNA-Spuren und Fingerabdrücken

Die Polizei in Poing erklärt, es gebe zwar einzelne DNA-Spuren und Fingerabdrücke. Die hätten aber bisher noch zu keinem Ergebnis geführt. Die Ermittler hoffen auf weitere Hinweise von Zeugen. Wer ein verdächtiges Auto vor seinem Haus bemerkt, sollte vor die Tür gehen und das Kennzeichen notieren, so die Ermittler.