Einbruchserie in Unterfranken: Diebe kommen in der Dämmerung

Im Landkreis Aschaffenburg schlugen die Einbrecher gleich mehrmals zu. In Bessenbach kletterte ein bislang Unbekannter auf den Balkon eines Einfamilienhauses, brach dort gewaltsam ein Fenster auf und durchwühlte das Obergeschoss. Das Haus verließ er zwar ohne Beute, hinterließ aber einen Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Mehr Erfolg hatten Einbrecher in zwei Einfamilienhäusern am Freitag in Sommerkahl. Dort entkamen die Täter mit ihrer Beute, bestehend aus Elektrogeräten, Bargeld und Schmuck. In Weibersbrunn schaffte es ein Einbrecher in nur wenigen Minuten, sich mit Schmuck und Bargeld wieder aus dem Staub zu machen. Nachbarn hatten die Polizei verständigt, nachdem die Alarmanlage ausgelöst worden war. Der Täter ließ sich davon nicht beeindrucken und konnte unerkannt flüchten, obwohl die Polizei schnell vor Ort war.

Zugang meist über Terrassentüren

Wie in allen Fällen gelangten die Einbrecher am Freitag in Heigenbrücken über die Terrassentüren in zwei Anwesen. Ein aufmerksamer Zeuge aus Erlenbach am Main (Lkr. Miltenberg) verständigte am Samstag die Polizei über ein offen stehendes Fenster eines Einfamilienhauses. Dies sei dem Zeugen verdächtig vorgekommen, da er wusste, dass sich die Bewohner im Urlaub befinden. Die Höhe des Schadens sowie der genaue Tatzeitpunkt sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Während ein Unbekannter in Röllbach am Freitag erfolgreich zwei Wohnungen durchwühlte und flüchtete, fühlte sich ein Einbrecher in Dorfprozelten (beide Lkr. Miltenberg) durch das Klingeln einer Nachbarin gestört und verließ fluchtartig das Haus. Der Mann, der von der Nachbarin als dunkel gekleidet, schlank und etwa 1,80 Meter groß beschrieben werden konnte, rannte im Anschluss in Richtung Ortsmitte. Eine mit mehreren Streifen durchgeführte Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Dreist: Einbruch bei Anwesenheit der Bewohner

Besonders frech ging ein Unbekannter am Freitagabend in Neuhütten im Landkreis Main-Spessart vor: Über ein Fenster stieg er ins Erdgeschoss eines Einfamilienhauses ein und durchwühlte es unbemerkt, während sich die Bewohner im Obergeschoss aufhielten. Allerdings verließ er das Haus ohne Beute.

Am helllichten Tag nutzte ein Einbrecher in Höchberg (Lkr. Würzburg) die nur kurze Abwesenheit der Hauseigentümer. Innerhalb einer Stunde durchwühlte er Schränke und Schubladen und konnte mit Schmuck fliehen. Ebenfalls Schmuck und dazu mehrere tausend Euro erbeuteten Einbrecher in Marktsteft im Landkreis Kitzingen.

Einzig in Haßfurt suchte sich ein Täter statt eines privaten Wohnhauses einen Dönerladen aus, randalierte und machte sich mit einem Betrag im vierstelligen Bereich aus dem Staub.

Zahl der Einbrüche steigt wieder an

Nach Angaben eines Polizeipressesprechers ist die Zahl der Einbrüche heuer wieder deutlich gestiegen. Im Vorjahr verbuchte die Polizei noch einen Rückgang an Dämmerungseinbrüchen.