Einbruchserie in Sportheime am Untermain

Die Polizei am Untermain untersucht eine Reihe von Einbrüchen bei Sportvereinen. In den vergangenen Tagen wurden mehrere Sportheime in den Landkreisen Miltenberg und Aschaffenburg heimgesucht. Die Täter verursachten erheblichen Sachschaden.

Wenig Beute, hoher Sachschaden

Die jüngsten Einbrüche meldet am Montag die Polizei aus dem Landkreis Miltenberg. Demnach sind Unbekannte in der Zeit von Donnerstag bis Freitag in die Vereinsgebäude des TC Eichenbühl und des FV Kickers Laudenbach eingebrochen.In Eichenbühl waren die Täter offenbar durch ein Fenster in das Sportheim eingedrungen. Im Innenraum öffneten sie gewaltsam mehrere Türen. Nach Polizeiangaben erbeuteten die Täter einen "geringen Geldbetrag“ aus einer Getränkekasse. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Im Vereinsheim des FV Kickers Laudenbach brachen die Täter eine Eingangstür auf. Auch hier wurden im Innenraum weitere Türen beschädigt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere tausend Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand zogen die Einbrecher ohne Beute ab.

Auch Einbrüche im Landkreis Aschaffenburg

Bereits in den Vortagen hatte die Polizei Einbrüche in Vereinsheime im Landkreis Aschaffenburg gemeldet. Dabei gingen die Täter ähnlich brachial vor und richteten zum Teil ebenfalls erheblichen Sachschaden an. Im Vereinsheim der DJK Wenighösbach hatten die Unbekannten einen Beamer im Wert von einigen hundert Euro erbeutet. Beim Einbruch in das Vereinsheim des SV Rot-Weiß Daxberg zogen die Täter wohl ohne Beute ab. Aus einem Außenschuppen auf dem Sportgelände des VfL Krombach erbeuteten die Einbrecher ein Mischpult samt Lautsprecher im Wert von 600 Euro.

Die Ermittler stehen untereinander in Kontakt und prüfen, ob die Taten miteinander in Verbindung zu bringen sind. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise (09371/945-0)