Einbruchserie in Schulen: Prozess gegen drei Männer beginnt

Die Liste der Einbrüche ist lang: die Realschule in Bad Kissingen, das Gymnasium und die Realschule in Hammelburg, die Mittelschule, das Gymnasium und die Realschule in Bad Brückenau, die Mittelschule in Höchberg, die Grundschule Marktheidenfeld, die Grund- und Mittelschule in Feuchtwangen, eine Realschule und Grundschule in Rothenburg ob der Tauber, die Grundschule Schwandorf, ein Bürogebäude in Kassel und eine Apotheke in Baden-Württemberg. Dort überall sollen drei Männer im Alter von 35, 36 und 38 Jahren eingebrochen sein. Am Landgericht Schweinfurt beginnt jetzt der Prozess gegen sie. Der Vorwurf lautet auf Bandendiebstahl.

Einbrecher sollen 35.000 Euro erbeutet haben

Sie sollen zwischen November 2020 und September 2021 Schränke und Tresore aufgebrochen und so rund 35.000 Euro erbeutet haben. In einem Fall fanden die auch EC-Karten. Mit denen sollen sie an einem Geldautomaten Geld abgehoben haben. Bei dem Apothekeneinbruch in Baden-Württemberg sollen die Angeklagten einen 276 Kilogramm schweren Tresor durch ein Fenster ins Freie gehoben und dann in einen PKW geladen haben. Auf einem rund zwei Kilometer entfernten Feldweg sollen sie den Tresor mit Brecheisen aufgebrochen haben. Dabei sollen sie entdeckt worden sein. Mit der Beute sollen sie dann geflohen sein. Den geöffneten Tresor und ihr Auto sollen sie zurückgelassen haben.

Hoher Gesamtschaden

Insgesamt wurde laut Staatsanwaltschaft bei den Einbrüchen ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 36.000 Euro verursacht. Die drei Angeklagten werden aus der Untersuchungshaft zum Prozess gebracht. Insgesamt sind acht Verhandlungstage angesetzt.