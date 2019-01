Einbruchserie in Oberbayern aufgeklärt

Die Polizei hat eine Einbruchserie aufgeklärt und zwei Tatverdächtige festgenommen. Den beiden Männern wurden bis jetzt 21 Taten nachgewiesen. Wie die Polizei berichtet, begann die Serie vor rund einem Monat. Eingebrochen wurde in Geschäfte, Gewerbebetriebe und Schulen.

Tatorte im Raum Altötting, Burghausen und Mühldorf am Inn

Die Beute an den Tatorten im Raum Altötting, Burghausen und Mühldorf am Inn war jeweils gering, der angerichtete Schaden durch massive Gewalt umso höher. Die Polizei führte umfangreiche Überwachungsmaßnahmen durch.

In flagranti erwischt

Am vergangenen Sonntag gegen zwei Uhr früh beobachteten zivile Einsatzkräfte in Mühldorf zwei Männer bei einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft und nahmen sie fest. Bei den anschließenden Wohnungsdurchsuchungen fanden die Ermittler eigenen Angaben zufolge umfangreiches Diebesgut aus früheren Einbrüchen. In den Vernehmungen legten die beiden Männer aus der Region Geständnisse ab. Gegen die 19 und 25 Jahre alten Tatverdächtigen ergingen Haftbefehle, die gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt wurden.