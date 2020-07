Einbruchserie in der Nordoberpfalz: Polizei durchsucht Wohnungen

Im Zusammenhang mit einer Diebstahl- und Einbruchserie in der Nordoberpfalz hat die Polizei in dieser Woche sieben Wohnungen in Tirschenreuth, Wiesau und Mitterteich durchsucht. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen und sitzen jetzt in Untersuchungshaft, wie die Polizeiinspektion Waldsassen mitteilt.

Ermittler finden Tatwerkzeug und Beute

Die Polizei ermittelt seit Monaten wegen einer Serie von Einbrüchen in Firmen, Bauernhöfe und Gartenhäuser in der Region Tirschenreuth. Bei den Durchsuchungen am Mittwoch und Donnerstag haben die Beamten Tatwerkzeug, aber auch einige Beutestücke, wie Fahrräder und Flachbildschirme sichergestellt.

Für die Serie sind nach Überzeugung der Ermittler verschiedene Einbrecher-Gruppen aus Deutschland und Osteuropa verantwortlich. In einigen Fällen sind in der Nähe der Tatorte Kastenwägen und Transporter mit bulgarischen oder tschechischen Nummernschildern beobachtet worden. Die Polizei empfiehlt den Menschen in der Region, ihre Häuser und Garagen einbruchsicher zu machen.