Einbruchserie in Bamberger Schulen: Polizei sucht Zeugen

In Stadt und Landkreis Bamberg sind in der vergangenen Woche unbekannte Täter oder Täterinnen in fünf Schulen eingedrungen und haben dort Bargeld entwendet. Die Kripo Bamberg ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Einbrüche in Bamberger Schulen: Täter öffnen Schließfächer

Die Einbruchserie begann in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Graf-Stauffenberg-Real- und Wirtschaftsschule in Bamberg. In derselben Nacht brachen Unbekannte auch in das gegenüberliegende Eichendorff-Gymnasium und auch in das Dientzenhofer-Gymnasium in der Feldkirchenstraße ein. In allen drei Schulen öffneten sie gewaltsam mehrere Schließfächer und nahmen Bargeld daraus mit. Zwischen Freitagabend und Samstagabend wurde das Kaiser-Heinrich-Gymnasium in der Altenburger Straße in Bamberg zum Ziel der Einbrecher. Die Vorgehensweise war dieselbe wie in der Nacht zuvor.

Polizei geht von Tatzusammenhang aus

Auch in Hirschaid im Landkreis Bamberg schlugen die Einbrecher zwischen 15.00 Uhr am Freitag und 21.30 Uhr am Sonntag zu. Hier traf es die Staatliche Realschule. Auch dort wurden gewaltsam Fächer der Lehrer geöffnet und Bargeld entnommen. Die Kripo Bamberg geht davon aus, dass es sich in allen fünf Fällen um dieselben Täter handelte. Wie viel Beute sie gemacht haben, stehe noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt laut Polizei an jeder Schule mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Kripo Bamberg unter der Telefonnummer 0951 / 9129-491 entgegen.