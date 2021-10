Einbruchserie im Landkreis Straubing-Bogen

In der vergangenen Nacht sind mehrere Häuser in Münster, einem Ortsteil von Steinach im Kreis Straubing-Bogen, Ziel von Einbrechern geworden. In zwei Fällen gelangten die Täter in die Wohnbereiche und nahmen Bargeld und Schmuck mit, teilt die Polizei mit. Viermal blieb es bei Einbruchsversuchen.

Bargeld und Schmuck erbeutet

Obwohl manche Bewohner zu Hause waren, schafften es die Unbekannten über Fenster in zwei Häuser zu gelangen. Sie durchsuchten die Zimmer, durchwühlten dabei Schubladen und Schränke. Aus einem der Häuser nahmen sie Bargeld und Schmuck in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages mit, so die Polizei. Aus dem anderen Haus erbeuteten sie Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Misslungene Einbruchsversuche

Mehrmals wurden die Einbrecher in der Nacht aber auch gestört. Ein Hausbesitzer sah über seine Außenkamera einen fremden Mann in seinem Garten, der gerade die Außenbeleuchtung beschädigt haben soll. Ins Haus gelangte der Unbekannte nicht.

In einer anderen Straße bemerkte eine Hausbewohnerin Geräusche an ihrer Terrassentüre. Das schlug den Täter wohl in die Flucht. Er lief dann über ein Feld in Richtung Autobahn weg, heißt es.

Auf einem anderen Grundstück wurde eine Videoüberwachungsanlage abmontiert. Offenbar weil dadurch Lärm entstand, ließen die Unbekannten von ihrem weiteren Vorhaben ab, mutmaßt die Polizei.

Nur wenige Meter weiter stellte ein Hausbesitzer eine Beschädigung an seiner Haustüre fest. Auch hier gehen die Ermittler von einem Einbruchsversuch aus.

Polizei warnt vor Einbrüchen und gibt Tipps

Die Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen und den Einbruchsversuchen übernommen. Mit Unterstützung der Bayerischen Bereitschaftspolizei sollen im Laufe des Tages Anwohnerbefragungen durchgeführt werden.

Zudem wird um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten: Wer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Steinacher Gemeindeteil Münster beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich mit der Kripo Straubing unter der Nummer 09421/8680 in Verbindung setzten.

Bereits Anfang Oktober hatte die Polizei vor Einbrüchen in der angehenden dunklen Jahreszeit gewarnt. Anlass waren zwei Einbrüche am selben Abend im Raum Landshut. Tipps, wie man sich schützen kann, gibt die Polizei auf der Internetseite: k-einbruch.de.