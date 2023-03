Einbruchserie auf Bauernhöfen in Nordschwaben

Die Einbrecher haben es zumeist auf modernes technisches Gerät abgesehen, das in der Landwirtschaft zum Einsatz kommt, wie etwa GPS-Geräte in Traktoren. Erst in der Nacht auf Montag brachen sie laut Polizei in einen landwirtschaftlichen Betrieb in Wechingen im Landkreis Donau-Ries ein.

Außentüren brachial aufgehebelt

Im Zuge der weiteren Ermittlungen habe sich dann herausgestellt, dass es am Wochenende in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen und im mittelfränkischen Treuchtlingen ähnliche Fälle gab. Die Täter überstiegen laut Polizei die jeweiligen Einfriedungen und verschafften sich Zugang zu den Gebäuden, teilweise durch brachiales Hebeln an Außentüren.

GPS-Geräte gestohlen

Das Hauptaugenmerk der Täter habe auf mobilen hochwertigen GPS-Geräten gelegen, die in modernen Zugmaschinen genutzt werden. Insbesondere Sender des Herstellers "John Deere" seien gestohlen worden. Zudem hätten die Täter hochwertige Werkzeugmaschinen erbeutet. Ziel ihrer Einbrüche waren meist Bauernhöfe und Anlagen am Ortsrand oder außerhalb geschlossener Ortschaften. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.