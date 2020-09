Einbruch in Tierheim Lichtenfels: Polizei mahnt zu Vorsicht

Die Einbrecher kommen nachts und gehen so geschickt vor, dass nicht einmal die Hunde anschlagen. Auch das Tierheim in Lichtenfels haben sie heimgesucht. Erbeutet haben nur eine geringe Summe Geld, richteten aber großen Sachschaden an. Wegen gehäufter Einbrüche in Tierheime ruft die Polizei in Oberfranken Besitzer zu Vorsicht auf. Es empfehle sich, so wenig Bargeld wie möglich in den Tierheimen aufzubewahren, teilte die Polizei auf Nachfrage des BR am Dienstag mit.

Einbruch auch in die Tierheime von Hof und Bayreuth

Mitte August kam es in Hof, Bayreuth und Lichtenfels innerhalb von fünf Tagen zu Einbrüchen in Tierheimen. Ob es sich bei den Einbrechern um eine organisierte Gruppe handelt, darüber liegen der Polizei derzeit keine konkreten Hinweise vor. Der Wert des gestohlenen Bargelds und des Sachschadens lag bei den drei Vorfällen insgesamt im niedrigen vierstelligen Bereich. Tiere seien bei den Einbrüchen nicht verletzt worden.

Tierheime auch außerhalb Bayerns von Einbrechern heimgesucht

Die Zahl der Einbrüche sei laut des Deutschen Tierschutzbundes zuletzt auch außerhalb Oberfrankens angestiegen. Allein im August soll es demnach zu 14 Einbrüchen in Tierheimen in Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern gekommen sein.