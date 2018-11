Einbruch in Strullendorfer Rathaus: 20-Jähriger festgenommen

Nach zwei Einbrüchen in das Rathaus in Strullendorf hat die Polizei am Mittwoch einen 20-Jährigen aus dem Landkreis Bamberg festgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitagmorgen mit. Der junge Mann habe die Taten eingeräumt und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Bilder der Verwüstung

Die Spuren hatten sich nach dem zweiten Einbruch verdichtet. Nach Angaben der Polizei wurde in den Nächten zum Mittwoch und zum Samstag in das Rathaus eingebrochen. Den Ermittlern bot sich am nächsten Morgen Bilder der Verwüstung: Büros waren durchwühlt, Gegenstände waren auf die Straße geworfen, Schmierereien an den Wänden angebracht.

Der genaue Schaden sei noch nicht bekannt. Es dürfte sich aber laut Polizei und Staatsanwaltschaft um mehrere tausend Euro handeln. Zu einem möglichen Motiv machten sie keine Angaben.