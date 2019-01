Einbruch in Straubinger Tiergarten - mutmaßlicher Täter gefasst

Einer der Einbrecher, die im vorigen Sommer einen Tresor aus dem Straubinger Tiergarten gestohlen haben, ist ermittelt. Das teilte die Kriminalpolizei Straubing jetzt mit. Ob es noch mehrere Täter gibt, konnte bisher noch nicht ermittelt werden.

DNA-Spur führte zum Täter

Im Rahmen der Spurensicherung konnte am aufgefundenen Tatwerkzeug eine DNA-Spur gesichert werden, die zu einem 48-jährigen Rumänen führte. Der Rumäne befindet sich bereits wegen eines anderen Delikts in Untersuchungshaft.

Täter konnten Tresor nicht öffnen

Der oder die Täter waren im vergangenen Sommer in das Kassenhäuschen eingebrochen - sie stahlen einen 400 Kilogramm schweren Tresor. An die fünfstellige Bargeldsumme darin gelangten sie aber nicht.

Sie hatten vergeblich versucht, an den Inhalt zu kommen. Als die Polizei auftauchte, flüchteten die erfolglosen Safeknacker. Der Tresor wurde später in der Nähe des Tiergartens wiedergefunden. Der Sachschaden an den aufgebrochenen Gebäuden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.