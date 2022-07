Einbruch in Schule – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Zwei Einbrecher sind am frühen Donnerstagmorgen (30.06.2022) vergangener Woche in die Kerschensteiner-Grundschule im Schweinfurter Stadtteil Hochfeld eingebrochen. Das teilt das Polizeipräsidium Unterfranken mit. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete kurz vor 4.00 Uhr zwei Jugendliche, die sich verdächtig verhielten und wählte unverzüglich den Notruf, so die Polizei.

Schultresor lag leer im Gebüsch

Kurz danach fand Beamten den Schultresor geleert in einem Gebüsch. Darin war laut Polizei Bargeld. Die Täter konnten zunächst mit mehreren hundert Euro unerkannt fliehen. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung nahm die Polizei einen 16-Jährigen vorläufig fest, auf den die Täterbeschreibung des Zeugen zutraf, so die Polizei. Der aus Schweinfurt stammende Jugendliche steht im dringenden Verdacht, gemeinsam mit einem weiteren, bislang noch unbekannten Komplizen den Einbruch in das Schulgebäude begangen zu haben. Die Fahndung nach dem zweiten Tatverdächtigen verlief bislang ergebnislos. Auch der Verbleib des erbeuteten Bargeldes ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen, heißt es im Polizeibericht.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in den Morgenstunden des vergangenen Donnerstags etwas beobachtet hat, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten sich bei der Kripo Schweinfurt unter Telefonnummer 09721/202-1731 zu melden.