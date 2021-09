Einbruch in Ochsenfurt – 38-Jähriger festgenommen

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Ochsenfurt am frühen Montagmorgen (27.09.2021), bei dem eine 76-Jährige und deren 82-jährigen Ehemann durch den Einbrecher schwer verletzt wurden, hat die Polizei einen 38-Jährigen festgenommen. Die Ermittler gehen von einer Vorbeziehung zwischen dem Tatverdächtigen und den Opfern aus.

Ehepaar aufgeschreckt und dann niedergeschlagen

Laut Polizei betrat der 38-Jährige gegen 4 Uhr das Haus im Nelkenweg. Die vom Lärm aufgeschreckten Bewohner überraschten den Einbrecher, der daraufhin mit einem Gegenstand auf die 76-jährige Hauseigentümerin und deren 82-jährigen Ehemann einschlug. Die Eheleute wurden durch den Angriff schwer verletzt und mussten später in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Einbrecher verunglückt

Der Einbrecher war mit einem Auto vom Tatort geflüchtet. Wenig später verlor der 38-Jährige bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen und landete damit im Graben. Zu Fuß setzte der Mann seine Flucht fort. Die Polizei konnte den Fluchtwagen in unmittelbarer Nähe verlassen auffinden und leitete eine großangelegte Fahndung nach dem Flüchtigen ein. Darin beteiligt waren unter anderem auch mehrere Diensthunde und ein Polizeihubschrauber.

Täter und Opfer kannten sich wahrscheinlich

Gegen 9.30 Uhr entdeckte eine Polizeistreife den Tatverdächtigen, der sich bis zu diesem Zeitpunkt in der Umgebung versteckt gehalten haben muss. Der 38-Jährige wurde von Einsatzkräften vorläufig festgenommen.

Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen. Der bisherige Erkenntnisstand lässt auf eine Vorbeziehung zwischen Tatverdächtigem und den Opfern schließen. Anfänglich hieß es vonseiten der Polizei, dass die verletzte Frau 71 Jahre alt gewesen sei.