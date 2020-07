Einbruch in Neuenmarkter Apotheke: Spaziergängerin findet Tresor

Der Tresor, der bei einem Einbruch in eine Apotheke in Neuenmarkt im Landkreis Kulmbach entwendet wurde, ist nun gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, habe ein Spaziergänger den Tresor am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück bei Eggenreuth im Landkreis Kulmbach entdeckt.

Feuerwehr hilft bei Bergung des 100 Kilo schweren Tresors

Die Polizei konnte den Tresor zweifelsfrei dem Apothekeneinbruch zuordnen und stellte den Geldschrank zur Spurensicherung sicher. Bei der Bergung des 100 Kilogramm schweren Tresors musste die Feuerwehr helfen. Aufgrund der Situation am Fundort geht die Polizei davon aus, dass der Tresor mit brachialer Gewalt geöffnet wurde.

Tresor mit rotem Apotheken-Auto abtransportiert

Bereits am Dienstag (14.07.20) war das rote Auto der Apotheke, das ebenfalls bei dem Einbruch geklaut wurde, im Neuenmarkter Ortsteil See entdeckt worden. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Fahrzeug nutzten, um damit ihr Diebesgut abzutransportieren. Zwischen dem 10.07.20 und 13.07.20 sollen bisher Unbekannte die Apotheke in Neuenmarkt in der Schützenstraße überfallen haben. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro und entwendeten Bargeld und Utensilien im Wert von mehreren tausend Euro.