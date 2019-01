03.01.2019, 15:45 Uhr

"Einbruch" in Hohenbrunn! Saugroboter löst Polizeieinsatz aus

Was macht eine Alarmanlage, wenn sich im Haus etwas bewegt? Sie schlägt Alarm. So geschehen in Riemerling bei München. Die Polizei rückte an und stellte den "Einbrecher" ab: Es war ein Saugroboter.