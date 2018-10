Einbruch in Geisterbahn und Mann im Dirndl auf dem Oktoberfest

Zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren stiegen am Samstag gegen 22 Uhr über einen knapp zwei Meter hohen Bauzaun, kletterten dann auf einen ebenso hohen Container einer Geisterbahn und gelangten so in die Schaltzentrale und den Werkstattraum. Die Männer aus dem Raum Starnberg manipulierten am Generator herum und lösten hier den Not-Halt aus.

Angestellte der Oktoberfest-Geisterbahn entdeckten die Täter im Generatorraum. Diese versuchten zu flüchten. Der 20-Jährige wurde durch die Angestellten festgehalten. Kurze Zeit später erkannte eine Mitarbeiterin der Geisterbahn den 22-Jährigen, der noch Diebesgut aus der Werkstatt bei sich trug. Gegen die beiden Männer wird nun wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall ermittelt.

Mann im Dirndl will auf Damentoilette

Bereits am Freitag hatte ein 31-Jähriger im Dirndl versucht, sich in einem Festzelt Zutritt zu den Damentoiletten zu verschaffen. Dies wurde durch den Ordnungsdienst mehrfach unterbunden und der Mann des Zeltes verwiesen.

Da sich der angetrunkene Dirndl-Träger äußerst aggressiv verhielt, wurde eine vorbeikommende Einsatzgruppe auf die Situation aufmerksam. Als der 31-Jährige von den Beamten kontrolliert werden sollte, schlug er um sich. Bei der Festnahme verletzte der Mann einen Polizeibeamten am Finger. Er wurde der Haftanstalt im Polizeipräsidium München überstellt.