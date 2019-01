Einbruch in Bamberger Juweliergeschäft: Fluchtfahrzeug gefunden

Die Polizei fand das gestohlene Fluchtauto, einen Mazda CX5, am Mittwochabend nach einem Hinweis in der Nähe des Hirschaider Bahnhofs. Der Pkw wurde sichergestellt und auf Spuren untersucht. Außerdem gehen die Ermittler davon aus, dass die Einbrecher nach der Tat am Montagmorgen am Bahnhof in Hirschaid waren. Ein Bahnmitarbeiter sagte der Polizei, dass er kurz vor 5 Uhr morgens drei Männer am Bahnsteig gesehen habe, einer soll in den Zug Richtung Nürnberg eingestiegen sein.

Zeugen gesucht

Ob auch die anderen beiden Täter mit einem Zug flüchteten, dazu gibt es bisher keine weiteren Angaben. Die Polizei bittet daher erneut um Hinweise – wem die drei Männer aufgefallen sind, oder wer selbst in dem Regionalexpress Richtung Nürnberg am Montagfrüh mitgefahren ist und den Tatverdächtigen gesehen hat, soll sich bitte bei der Kripo in Bamberg melden.

Fluchtwagen gewechselt

Die Räuber waren am Montagmorgen mit einem gestohlenen SUV rückwärts gegen die Tür eines Juweliergeschäfts gefahren und hatten sich so Zugang verschafft. Mit einer Millionenbeute flüchteten sie mit dem SUV. Anschließend wechselten sie ihr Fluchtfahrzeug und fuhren mit dem zweiten Auto bis zum Bahnhof in Hirschaid, so die Polizei.

Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0951 / 91 29 – 491 bei der Kriminalpolizei Bamberg melden.