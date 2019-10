Einbruch in Apotheke in Stein: Tresor und Medikamente gestohlen

Einbrecher haben aus einer Apotheke in Stein einen kompletten Tresor mit rund 10.000 Euro Bargeld gestohlen. Sie waren in der Nacht zum Samstag über ein rückseitig gelegenes Fenster in die Apotheke in der Unteren Bahnhofstraße in Stein (Lkr. Fürth) eingestiegen. Außer dem Tresor haben die Unbekannten laut Polizei noch verschiedene Medikamente entwendet. Den Sachschaden beziffern die Beamte auf mindestens 1.000 Euro.

Die Ermittler bitten nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 – 2112 3333.